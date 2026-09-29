Le CDC américain confirme deux décès liés à la rougeole cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont confirmé mardi, sur leur site Internet, deux décès liés à la rougeole survenus cette année aux États-Unis.