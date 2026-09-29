Le CDC américain confirme deux décès liés à la rougeole cette année

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 29 septembre - ** Les actions de Snowflake ( SNOW.N ), société spécialisée dans l’IA dans ...
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information fournie par AFP Video•29.09.2026•15:12•
Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont été accueillis mardi par le roi Felipe VI, la reine Letizia et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez dans la cour du palais royal, à Madrid, pour marquer le début d'une visite d'État de deux ...
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Un élève armé d'un couteau a tué une enseignante et en a blessé une autre ainsi qu'une élève lors d'une attaque survenue dans une école en Slovaquie, ont annoncé les autorités. L'attaque s'est produite vers 07H00 GMT dans le village de Staskov, près de la frontière ...
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information fournie par Zonebourse•29.09.2026•14:36•
La chaîne américaine de supermarchés Target a annoncé mardi qu'elle allait baisser les prix de près de 2 000 articles à l'approche de la période des fêtes, dans un contexte de ralentissement de la demande qui fait redouter l'apparition d'une guerre des prix. Le ...
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