Le Cboe va lancer des contrats de marché prédictif au-delà des paris binaires, offrant des paiements partiels
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur d'échange de produits dérivés et de titres Cboe CBOE.Z a déclaré lundi qu'il prévoyait de lancer des contrats de marché de prédiction offrant des paiements partiels basés sur la précision des prédictions des traders, allant au-delà du format traditionnel "tout ou rien".

Cette initiative reflète les caractéristiques utilisées dans les applications de paris, où les utilisateurs peuvent encaisser leurs mises au fur et à mesure de l'évolution des événements, et s'inspire de concepts tels que le spread vertical traditionnel sur les marchés d'options.

"Les opinions du monde réel ne sont pas toujours binaires, et les investisseurs ne devraient pas être confinés à un cadre oui ou non", a déclaré JJ Kinahan, responsable de l'expansion de la vente au détail et des produits d'investissement alternatifs chez Cboe.

La bourse prévoit de lancer ce cadre par le biais d'un contrat de marché prédictif sur l'indice Mini S&P 500. Cela fait suite à l'exploration par le Cboe d'un nouveau produit réglementé qui utiliserait une structure d'options pour offrir des paiements tout ou rien.

Les principaux opérateurs boursiers américains cherchent de plus en plus à exploiter l'espace des marchés de prédiction d'événements, qui s'est imposé depuis la course présidentielle américaine de 2024.

L'opérateur boursier Nasdaq NDAQ.O cherche également à obtenir l'approbation de la SEC pour lancer des options de type marché prédictif liées aux principaux indices boursiers, tandis que l'Intercontinental Exchange ICE.N a investi jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket.

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

INTERCON EXCHANG
165,338 USD NYSE -0,51%
NASDAQ
87,5450 USD NASDAQ -1,00%
