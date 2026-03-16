Le Cboe soumet une proposition pour lancer une transactions d'actions américaines proche de 24x5

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L'opérateur boursier Cboe CBOE.Z a déclaré lundi qu'il avait soumis une proposition à la Securities and Exchange Commission en vue de lancer un système de transactions d'actions américaines quasi 24x5 sur l'une de ses bourses.