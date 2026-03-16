Le Cboe soumet une proposition pour lancer la négociation d'actions américaines quasi 24h/24, 5 jours sur 7

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L'opérateur boursier Cboe CBOE.Z a déclaré lundi qu'il avait soumis une proposition à la Securities and Exchange Commission en vue de lancer un système de négociation d'actions américaines quasi 24h/24, 5 jours sur 7 sur l'un de ses marchés.

Cette proposition intervient alors que les bourses intensifient leurs efforts pour répondre à la demande croissante des investisseurs en faveur de la négociation en continu des actions américaines.

Son homologue, le Nasdaq NDAQ.O , l'une des plus grandes bourses du monde, qui accueille des sociétés technologiques telles que Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O , a déclaré à Reuters en décembre qu'elle prévoyait de soumettre des documents pour la négociation en continu.

Cboe prévoit de lancer la négociation 24h/24, 5 jours sur 7 sur son EDGX Equities Exchange en décembre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation. Les actions américaines seraient alors négociables du dimanche 21h00 HE au vendredi 20h00 HE, avec une pause opérationnelle d'une heure entre 20h00 HE et 21h00 HE du lundi au jeudi.

"Le dépôt par le Cboe d'une demande auprès de la SEC est la dernière étape pour nous assurer que nous sommes prêts à offrir la négociation de nuit dès le lancement de ce service par le secteur en décembre", a déclaré Oliver Sung, responsable des actions nord-américaines, dans un communiqué.

L'opérateur boursier a déclaré avoir constaté une croissance de 590 % du volume quotidien moyen entre février 2022 et février 2026, ajoutant qu'il propose actuellement des transactions de 4h00 HE à 7h00 HE sur deux de ses quatre bourses.

Cboe fournit des plateformes de transactions pour les actions et les produits dérivés, y compris des produits liés à son indice phare de volatilité VIX, souvent considéré comme la "jauge de la peur" du marché