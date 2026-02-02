Le Cboe étudie un produit d'options avec des paiements en tout ou rien, selon une source

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 5) par Prakhar Srivastava

Cboe Global Markets CBOE.Z est en train d'étudier un nouveau produit réglementé qui utiliserait une structure d'options pour offrir des paiements tout ou rien, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier.

Le concept implique un paiement de type binaire qui offrirait un rendement fixe si une condition spécifique est remplie et rien si elle ne l'est pas.

Cette initiative permettrait à la bourse de concurrencer les plateformes de marchés prédictifs en plein essor, dont la popularité a explosé depuis la dernière élection présidentielle américaine, en offrant une alternative réglementée susceptible d'attirer les traders particuliers.

"Ce produit serait particulièrement intéressant pour les particuliers en raison de sa simplicité", a déclaré Nic Puckrin, analyste et cofondateur de Coin Bureau.

"Bien que la participation des particuliers aux marchés des produits dérivés ait considérablement augmenté au fil des ans, un produit d'options binaires, tout ou rien, serait certainement attrayant pour les investisseurs moins expérimentés

Les marchés de prédiction permettent aux traders de parier sur le déroulement d'événements réels, qu'il s'agisse de résultats sportifs, de sorties de spectacles, d'élections ou de données économiques.

Les investisseurs considèrent de plus en plus les marchés prédictifs comme une opportunité de croissance, ce qui a incité plusieurs entreprises à entrer dans cet espace à mesure qu'il gagnait en légitimité et ouvrait de nouvelles sources de revenus et de nouvelles perspectives de marché.

En octobre, Craig Donohue, directeur général du Cboe, a déclaré à l'adresse que la bourse des produits dérivés se concentrerait sur les marchés événementiels et prédictifs, ainsi que sur les marchés numériques et cryptographiques, ajoutant que ces domaines connaissaient une forte croissance.

Les startups Kalshi et Polymarket, spécialisées dans les marchés prédictifs, se sont développées rapidement. En décembre, la bourse de produits dérivés CME Group et la société de paris sportifs FanDuel ont lancé leur plateforme de marchés prédictifs dans cinq États américains.

En 2008, le plus grand marché d'options américain a lancé des options binaires sur l'indice Standard & Poor's 500

.SPX et l'indice de volatilité CBOE .VIX , montrant que la bourse a longtemps exploré de tels contrats liés aux résultats du marché.

Le Wall Street Journal a d'abord rapporté lundi que le Cboe était en discussion pour lancer des contrats d'options "tout ou rien".