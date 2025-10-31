Le Cboe dépasse ses estimations de bénéfices, vend des unités commerciales et rationalise ses opérations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Cboe Global Markets CBOE.Z a battu les estimations de Wall Street pour le troisième trimestre vendredi, aidé par des transactions d'options robustes, et a déclaré qu'il allait rationaliser ses opérations mondiales.

L'opérateur boursier a déclaré qu'il restructurait son portefeuille d'activités pour se concentrer sur ses points forts et sur de nouveaux domaines de croissance à la suite d'un examen stratégique complet. Il a entamé le processus de vente de ses activités en Australie et au Canada.

Le Cboe prévoit également d'abandonner ses activités de cotation aux États-Unis et en Europe, ainsi que de réduire les coûts liés aux cotations ETP aux États-Unis et en Europe, à Cboe Europe Derivatives et à plusieurs petites unités d'analyse et de risque.

Les actions de Cboe étaient en hausse de 2,6 % dans les transactions de pré-marché.

En juillet, le Cboe a déclaré qu'il mettrait fin à ses activités sur les actions japonaises , citant l'évolution des conditions commerciales qui remettaient en question la viabilité financière du maintien de ses activités sur les actions dans le pays asiatique.

Les résultats de la société ont marqué la fin de la saison des résultats du troisième trimestre pour les bourses du pays, y compris CME Group CME.O , Nasdaq NDAQ.O et Intercontinental Exchange ICE.N .

Les investisseurs et les gestionnaires de portefeuille se sont empressés de couvrir leurs positions alors qu'un pic de volatilité, provoqué par les tensions géopolitiques et les mesures commerciales imprévisibles du président américain Donald Trump, se répercutait sur les marchés financiers.

Les conditions de marché volatiles ont tendance à stimuler l'augmentation des volumes d'échanges, ce qui fait grimper les frais de transaction et de compensation pour les bourses.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Cboe provenant de ses activités de transactions d'options a bondi de 19 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 380,8 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires de l'Europe et de l'Asie-Pacifique a augmenté de 24 % pour atteindre 69,1 millions de dollars.

Son bénéfice net ajusté a atteint 279,8 millions de dollars, soit 2,67 dollars par action, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,53 dollars, selon les données compilées par LSEG.