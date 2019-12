Le capital risque européen au service des start-up

(NEWSManagers.com) - Le capital risque joue un rôle primordial dans la réussite des start-up européennes. Selon une étude réalisée par Invest Europe en partenariat avec le Fonds européen d' investissement (FEI), 90% des start-up européennes soutenues par du capital risque accroissent leurs revenus, créent des emplois et introduisent des innovations.

L' étude souligne qu' une minorité (3%) des jeunes pousses peuvent être qualifiées de sociétés à la traîne mais plus d' un tiers des sociétés analysées enregistrent de très bons résultats, avec des revenus en forte hausse et des créations d' emplois considérables.

C' est ainsi qu' une société sur cinq génère une croissance de ses revenus de 141% en moyenne et une progression de ses effectifs de 54% sur quatre ans. En outre, 7% des start-up (les " visionnaires " ) affichent de très bonnes performances en matière de propriété intellectuelle avec des actifs intangibles (brevets par exemple) en hausse de 534%. Et 8% des start-up, qualifiées de " superstars " , surperforment dans tous les domaines, avec des revenus en hausse de 358%, des actifs intangibles qui progressent de 340% et des effectifs qui augmentent de 109%.

Selon l' étude, les start-up ne bénéficiant pas du soutien en capital et de l' expertise du capital risque auraient affiché des performances beaucoup plus modestes et le nombre de jeunes entreprises à la traîne aurait triplé sur la période. En outre, près de la moitié des start-up en forte croissance auraient perdu de leur élan ou auraient même fait faillite, estiment les auteurs.

(*) The VC Factor: Data-driven insights about VC-backed start-ups in Europe. L' étude a analysé près de 9.000 jeunes entreprises entre 2007 et 2015 (pas au-delà pour avoir le recul nécessaire sur la croissance des start-up) ainsi que quelque 35 milliards d' euros de flux d' investissement dans le capital risque