Le capital humain, facteur clé de résilience et de différenciation

Whitepaper Capital Humain

Alors que la pandémie de Covid-19 entraîne une flambée du chômage avec 400 millions d'emplois supprimés au 2e trimestre 2020(1) selon l'Organisation Internationale du Travail, un renforcement des inégalités sociales et enfin qu'elle démontre la fragilité des systèmes d'approvisionnement mondialisés, les entreprises sont plus que jamais amenées à assumer leur rôle sociétal et à adapter leurs conditions de travail afin de garantir la santé physique et mentale de leurs employés et de se positionner avantageusement dans le « monde d'après ».

Ainsi, le Forum Economique Mondial, dans un rapport paru en août 2020(2), identifie le capital humain comme « un facteur clé de différenciation » dans le monde du travail post-pandémie et considère que « si davantage d'entreprises avaient replacé l'humain au coeur de leur prise de décision pendant la pandémie, cela aurait conduit à de meilleurs résultats sociaux, économiques et commerciaux; la hausse du chômage aurait été moins importante, les gouvernements n'auraient pas eu besoin de fournir des incitations aussi importantes pour encourager les entreprises à ne pas licencier et les coûts pour le secteur public et les contribuables auraient été réduits ».

À l'échelle des entreprises, la crise sanitaire et économique sonne ainsi la fin d'un modèle trop orienté autour de l'actionnaire, qui n'accorde pas suffisamment de valeur au capital humain et qui sur le long terme génère des coûts pour l'entreprise ainsi que des externalités négatives pour la société.

En parallèle, les priorités des investisseurs responsables, auparavant très concentrés sur des problématiques environnementales (crise climatique, pollution, exploitation abusive des ressources) se recentrent désormais davantage sur les problématiques sociales (résilience du capital humain, adaptabilité de la chaine d'approvisionnement).

Ces circonstances économiques nouvelles ont contraint les entreprises et les investisseurs à s'adapter et à reconnaitre la nécessité de revaloriser le capital humain, mais ils restent confrontés à la difficile mesure de la valeur tangible de cet actif immatériel.

Pour ODDO BHF Asset Management, le capital humain est depuis le début de nos travaux de recherche une source clé de la croissance durable d'une entreprise, et son analyse est au coeur de notre méthode propriétaire d'analyse ESG, constituant 30% de la note ESG globale attribuée à une entreprise.

A l'instar des réflexions initiées depuis quelques années sur la comptabilité environnementale et la matérialisation financière du capital naturel, comme par exemple le travail réalisé par le groupe Kering depuis 2014(3), la crise actuelle doit permettre d'accélérer les travaux sur la comptabilisation du capital humain. De ce point de vue, saluons le fait que le Forum Economique Mondial se soit emparé du sujet en proposant un cadre méthodologique, une avancée notable pour que le monde des entreprises évolue vers une comptabilité en triple capital : financier, naturel et humain.

