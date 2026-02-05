Le capitaine russe incarcéré pour le décès d'un membre d'équipage lors d'une collision avec un pétrolier américain

Le capitaine d'un porte-conteneurs qui a percuté un pétrolier américain au large de la côte est de la Grande-Bretagne l'année dernière a été condamné jeudi à six ans de prison pour avoir causé la mort d'un membre d'équipage par négligence grave.

Le ressortissant russe Vladimir Motin, 59 ans, était le capitaine du Solong, navire battant pavillon portugais, lorsqu'il a heurté le pétrolier Stena Immaculate, qui était à l'ancre, le 10 mars 2025.

La collision a causé la mort de Mark Pernia, 38 ans, ressortissant philippin et membre de l'équipage du Solong, dont le corps n'a jamais été retrouvé et qui est présumé mort.

À l'issue d'un procès au tribunal Old Bailey de Londres, M. Motin a été reconnu coupable lundi et est revenu pour le prononcé de la peine jeudi, lorsque le juge Andrew Baker lui a dit que Pernia était mort "sous votre commandement ... et à cause de votre négligence grave".