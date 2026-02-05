Le capitaine russe est incarcéré pour la mort d'un membre d'équipage dans l'accident d'un pétrolier américain

(Ajout de détails sur la condamnation et le contexte aux paragraphes 2 à 4 et 6 à 8)

Le capitaine d'un porte-conteneurs qui a percuté un pétrolier américain au large de la côte est de la Grande-Bretagne l'année dernière a été condamné jeudi à six ans de prison pour avoir causé la mort d'un membre d'équipage par négligence grave.

Le ressortissant russe Vladimir Motin, 59 ans, était le capitaine du Solong, navire battant pavillon portugais, lorsqu'il a heurté le pétrolier Stena Immaculate, qui était ancré et transportait un peu plus de 220 000 barils de carburant aviation de qualité supérieure, le 10 mars 2025.

La collision a déclenché un incendie sur les deux navires et causé la mort de Mark Pernia, 38 ans, ressortissant philippin et membre de l'équipage du Solong, dont le corps n'a jamais été retrouvé.

L'avocat de M. Motin, James Leonard, a déclaré que M. Motin avait tenté en vain de désactiver le pilote automatique du Solong et de changer de cap, arguant que, bien que M. Motin ait commis une faute, il n'avait pas fait preuve d'une négligence grave.

Cependant, à l'issue d'un procès au tribunal Old Bailey de Londres, M. Motin a été reconnu coupable lundi et a été condamné jeudi.

Le juge Andrew Baker a décrit M. Motin, qui avait désactivé les systèmes d'alarme du Solong, comme un "accident prêt à se produire" et lui a dit que Pernia était mort "sous votre commandement ... et à cause de votre négligence grave".

Le procureur Tom Little a lu une déclaration de l'épouse de Pernia, qui vit aux Philippines et était enceinte de sept mois de leur deuxième enfant au moment de sa mort.

"Notre nostalgie pour lui restera à jamais", a-t-elle déclaré.