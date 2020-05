Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le candidat du parti au pouvoir remporte la présidentielle au Burundi Reuters • 25/05/2020 à 16:33









NAIROBI, 25 mai (Reuters) - Evariste Ndayishimiye, le candidat du parti au pouvoir au Burundi, a été proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle avec 68,72% des suffrages exprimés, a annoncé lundi la commission électorale du pays. L'ancien général, opposé notamment à six candidats, succédera ainsi à Pierre Nkurunziza, qui a finalement décidé de ne pas se représenter pour un quatrième mandat. Avant ce résultat, l'un des candidats malheureux à la présidentielle, Agathon Rwasa, avait accusé Evariste Ndayishimiye de tricherie. L'élection, organisée mercredi dernier, pendant l'épidémie de coronavirus, avait suscité des critiques et avait été précédée de scènes de violence. (Bureau de Nairobi; version française Claude Chendjou)

