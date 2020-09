Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le candidat de Trump élu à la tête de la Banque interaméricaine de développement Reuters • 12/09/2020 à 21:41









WASHINGTON/BUENOS AIRES, 12 septembre (Reuters) - Mauricio Claver-Carone, conseiller de Donald Trump pour les relations avec l'Amérique latine, a été élu samedi à la présidence de la Banque interaméricaine de développement (BID). Le diplomate américain, qui prendra ses fonctions le 1er octobre, a promis de ne pas se représenter à l'issue de son mandat de cinq ans. Il succédera au Colombien Luis Alberto Moreno. Le poste était jusqu'ici traditionnellement réservé à un Latino-Américain. Sa candidature a valu à Washington les critiques de plusieurs pays de la région et de l'Union européenne. Trente des 48 gouverneurs de la Banque, dont 23 de la région, ont néanmoins voté en sa faveur et il a été élu avec 66,8% des voix, d'après un porte-parole du Conseil de sécurité américain. Selon une source proche de la BID, 16 pays se sont abstenus. Mauricio Claver-Carone est actuellement assistant adjoint auprès du président des Etats-Unis et directeur principal pour les Affaires de l'hémisphère occidental au Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis. (, version française Jean-Philippe Lefief)

