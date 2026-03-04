Le canadien SSR Mining vend sa participation dans la mine turque de Copler pour 1,5 milliard de dollars

La société canadienne SSR Mining SSRM.TO a annoncé mercredi qu'elle avait conclu un protocole d'entente exécutoire pour vendre sa participation de 80 % dans la mine turque Copler à Cengiz Holding A.S. pour 1,5 milliard de dollars.

Les actions de SSR Mining cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 7,3 % en début de marché à la suite de cette nouvelle.

L'entreprise d'extraction d'or a déclaré qu'elle procédait également à un examen de sa plate-forme restante en Turquie, y compris une participation de 20 % dans le projet de développement Hod Maden.

SSR Mining avait suspendu les opérations à la mine Copler en 2024 après qu'un glissement de terrain ait entraîné la disparition d'au moins neuf mineurs, à la suite de quoi la société avait procédé à un réexamen de la mine.

La transaction avec Cengiz devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.