Le canadien Couche-Tard met 8 mds USD sur la table pour racheter un groupe polonais

( AFP / GRAHAM HUGHES )

Le groupe canadien d'alimentation et de stations-service Couche-Tard, qui avait renoncé l'an dernier à racheter les supérettes 7-Eleven, a annoncé vendredi l'acquisition du groupe polonais de magasins de proximité Zabka pour plus de 8 milliards de dollars.

Couche-Tard va lancer, via sa filiale polonaise, une offre publique d'achat amicale sur l'entreprise pour une valeur totale de 8,6 milliards de dollars. Plusieurs actionnaires détenant 57% du capital soutiennent ce rachat et apporteront leurs titres à l'offre, a-t-il précisé.

L'acquision de Zabka, qui dispose de plus de 13.000 magasins en Pologne et en Roumanie, sera la plus importante jamais effectuée par le groupe canadien.

"C'est un investissement qui va transformer Couche-Tard et une étape importante dans notre stratégie de croissance", a déclaré le PDG du groupe canadien, Alex Miller, cité dans le communiqué.

Couche-Tard possède au total quelque 17.300 magasins et stations-service dans 27 pays, dont 400 en Pologne sous la marque Circle K.

Le groupe canadien avait renoncé l'an dernier à racheter le groupe japonais Seven & i, propriétaire des supérettes 7-Eleven.

Cette opération aurait pu donner naissance à un mastodonte planétaire de la distribution, mais Couche-Tard avait fini par jeter l'éponge face aux résistances du groupe nippon, après avoir dans un premier temps relevé le montant son offre.