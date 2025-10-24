Le Canada riposte à GM et Stellantis

(AOF) - Selon un communiqué du Ministères des Finances du Canada, le gouvernement du pays a décidé de réduire de façon importante ses contingents d’importation de General Motors et Stellantis afin de protéger son industrie automobile. Il s’agit d’une mesure de rétorsion "suite à la décision inacceptable des constructeurs automobiles de réduire leur présence manufacturière au Canada, ce qui va directement à l’encontre des engagements qu’ils ont pris envers le pays et les travailleurs canadiens".

Le 15 avril 2025, le gouvernement canadien explique qu'il a mis en œuvre un cadre de remise sur les véhicules automobiles qui permet aux constructeurs automobiles du Canada d'importer des États-Unis une quantité déterminée de véhicules en franchise des contre-mesures tarifaires, à condition que les niveaux de production précisés soient maintenus. Une remise a également été accordée aux constructeurs automobiles qui ont réduit ou interrompu la fabrication au Canada pour restructuration, à la condition que la production reprenne dans ces installations.

"La décision de GM de réduire sa production à Oshawa et dans les installations d'Ingersoll, et celle de Stellantis d'annuler ses plans de production pour l'usine d'assemblage de Brampton vont à l'encontre de leurs engagements envers le Canada et les travailleurs canadiens. C'est pourquoi le gouvernement réduit de 24,2 % la part annuelle du contingent admissible à la remise des droits de General Motors et de 50 % celle de Stellantis".