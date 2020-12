Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Canada prévoit de taxer les géants du numérique à compter de 2022 Reuters • 01/12/2020 à 00:46









OTTAWA, 1er décembre (Reuters) - Le Canada prévoit de mettre en place le 1er janvier 2022 un système de taxation des géants du numérique qui restera en vigueur tant que les principales puissances mondiales n'auront pas établi une approche coordonnée sur la question, a déclaré lundi le département des Finances. Ottawa s'est dit préoccupé par les retards dans la conclusion d'un accord sous l'égide de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). En octobre, les quelque 140 pays impliqués dans les négociations sur le sujet ont décidé de prolonger les échanges jusqu'à la mi-2021. L'administration américaine de Donald Trump, dont certains ont mis en doute la volonté réelle de parvenir à un accord sur cette vaste réforme de la fiscalité transfrontalière, a menacé d'imposer au Canada des droits de douane en cas d'instauration d'une "taxe numérique". (David Ljunggren; version française Jean Terzian)

