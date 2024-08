Le Canada imposera des droits de douane de 100% aux véhicules électriques chinois

(AOF) - "Je pense que nous savons tous que la Chine ne joue pas selon les mêmes règles". C’est ce qu’a déclaré hier le Premier ministre canadien Justin Trudeau, lors d’une conférence de presse organisée pour annoncer des droits de douane de 100% sur les véhicules électriques chinois. Les droits s'appliqueront à tous les véhicules électriques expédiés de Chine, et donc également à ceux fabriqués par l’Américain Tesla selon la déclarations d’un responsable du gouvernement canadien à Reuters . Hier, à Wall Street, les actions du groupe d’Elon Musk ont clôturé en baisse de 3,2 %.

