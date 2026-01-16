Le Canada et la Chine forgent un nouveau partenariat stratégique, dit Carney

(Actualisé avec déclarations de Xi Jinping, précisions)

Le Canada et la Chine forgent un nouveau partenariat stratégique qui devrait déboucher sur des avancées "historiques" en tirant partie des forces de chacun des deux pays, a dit vendredi le Premier ministre canadien Mark Carney au président chinois Xi Jinping.

Mark Carney s'est rendu en Chine pour rétablir les liens entre Ottawa et Pékin, le deuxième partenaire commercial du Canada, après des mois d'efforts diplomatiques déployés pour atténuer les tensions entre les deux pays.

"Il est important de commencer ce nouveau partenariat stratégique en cette période de divisions", a dit Mark Carney à Xi Jinping, appelant à se concentrer sur les secteurs susceptibles d'apporter des "avancées historiques" aux deux pays, comme l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie et la finance.

"C'est là que nous pouvons, à mon avis, réaliser des progrès immédiats et durables", a-t-il ajouté.

Ottawa cherche à renforcer ses liens avec Pékin après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane sur certains produits canadien et a suggéré que le Canada devienne le 51e Etat américain.

La Chine, dont les produits sont également visés par des droits de douane américain, désire quant à elle coopérer avec l'un des pays membre du Groupe des Sept (G7).

"Je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec vous, avec un sens des responsabilités envers l'histoire, nos peuples et le monde, afin d'améliorer davantage les relations entre la Chine et le Canada", a dit Xi Jinping à Mark Carney.

Des analystes estiment que ce rapprochement entre les deux pays pourrait modifier le contexte économique et politique dans lequel se joue la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, même si Ottawa ne devrait pas radicalement se détourner de Washington.

(Maria Cheng, avec Joe Cash, rédigé par Ryan Woo; version française Camille Raynaud)