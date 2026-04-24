Le Canada donne son feu vert à l'extension du gazoduc d'Enbridge, d'un montant de 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions au paragraphe 4)

Le Canada a approuvé l'extension de gaz naturel, d'un montant de 4 milliards de dollars, du réseau de gazoducs Westcoast d'Enbridge ENB.TO en Colombie-Britannique, a annoncé vendredi la société. Ce projet permettra d'augmenter la capacité du réseau d'environ 300 millions de pieds cubes par jour.

Le programme d'extension Sunrise devrait contribuer à hauteur de plus de 3 milliards de dollars à l'économie canadienne et entraîner l'embauche d'environ 2 500 travailleurs issus des communautés locales et des groupes autochtones pendant la phase de construction, a déclaré Enbridge.

L'extension comprendra la construction de nouveaux tronçons de gazoduc le long du réseau existant, une capacité supplémentaire de compression du gaz naturel, ainsi que des mises à niveau et des modifications des installations existantes.

Les actions de la société ont progressé de 1,5% en début de séance.

Le réseau de gazoducs Westcoast d'Enbridge s'étend sur 2 900 kilomètres (1 802 miles) du nord-est de la Colombie-Britannique à la frontière canado-américaine, avec une capacité totale actuelle de 3,6 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour.

La construction du projet d'extension devrait débuter en juillet 2026, la mise en service étant prévue pour fin 2028.

En mai de l'année dernière, Enbridge a annoncé qu'elle vendrait une participation de 12,5% dans le pipeline Westcoast à la Stonlasec8 Indigenous Alliance pour 715 millions de dollars canadiens (522,70 millions de dollars), la première transaction à bénéficier d'un financement issu d'un nouveau programme de prêts fédéral visant à aider les groupes autochtones à détenir des parts dans des projets d'exploitation des ressources.

(1 $ = 1,3679 dollar canadien)