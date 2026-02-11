Le Canada devrait annoncer la certification des jets Gulfstream, selon la FAA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte, ajout de détails et de commentaires à partir du paragraphe 3) par David Shepardson et Allison Lampert

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que le Canada annonce la certification de certains jets d'affaires Gulfstream qui avaient été retardés pendant des années, résolvant ainsi un problème mis en évidence par le président Donald Trump .

"Je pense que nous avons résolu les problèmes avec le Canada", a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA, à des journalistes au Capitole après une réunion avec des législateurs. "Je crois savoir que Transports Canada annoncera les certifications du Gulfstream qui ont été retardées pendant des années."

M. Bedford a déclaré qu'il s'attendait à ce que le Canada annonce les certifications des jets produits par la société américaine dans le courant de la semaine.

Un porte-parole du ministre canadien des transports a déclaré mardi que l'organisme de réglementation Transport Canada continuait à travailler avec Gulfstream et la FAA sur la certification des jets d'affaires.

Gulfstream, propriété de General Dynamics GD.N , n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le mois dernier, M. Trump a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que les États-Unis prévoyaient de retirer la certification des avions d'affaires Bombardier BBDb.TO Global Express fabriqués au Canada et a menacé d'imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que l'organisme de réglementation du pays certifie un certain nombre d'avions produits par le rival américain Gulfstream.

Sa déclaration est intervenue dans un contexte de tensions plus larges entre les pays voisins après que le Premier ministre canadien Mark Carney, citant la politique commerciale des États-Unis, a exhorté les nations à accepter la fin de l'ordre mondial fondé sur des règles que Washington avait autrefois défendu.

M. Trump a également déclaré qu'il prévoyait de "retirer la certification de leurs Bombardier Global Express et de tous les avions fabriqués au Canada" jusqu'à ce que les avions Gulfstream soient certifiés.

Cette menace, si elle avait été mise à exécution, aurait eu un impact considérable sur des transporteurs américains comme American Airlines AAL.O et Delta Air Lines DAL.N qui dépendent d'avions fabriqués au Canada pour un grand nombre de leurs services régionaux.

Les autorités canadiennes ont déclaré le mois dernier qu'elles s'efforçaient de résoudre le différend sur la certification des avions avec M. Trump.

Les représentants des compagnies aériennes ont déclaré que si les États-Unis pouvaient annuler la certification des avions pour des raisons économiques, cela donnerait à d'autres pays une arme puissante et pourrait mettre en péril l'ensemble du système aéronautique.

Depuis, M. Trump a mis l'accent sur d'autres problèmes avec le Canada. Lundi, il a menacé de ne pas autoriser l'ouverture d'un pont de 4,7 milliards de dollars entre Détroit et le Canada, à moins que ce dernier n'accepte des négociations commerciales.