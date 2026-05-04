Le Canada dévoile un programme de prêts d'un milliard de dollars canadiens destiné aux secteurs touchés par les droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues de la conférence de presse aux paragraphes 3 à 6 et 8) par Promit Mukherjee

Le gouvernement canadien a annoncé lundi un programme de prêts de 1 milliard de dollars canadiens (734,65 millions de dollars américains) destiné aux industries touchées par les droits de douane américains. Ce programme sera accessible aux industries qui fabriquent et exportent des produits contenant de l'acier, de l'aluminium ou du cuivre, a déclaré la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à soutenir des secteurs manufacturiers essentiels après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane sur les importations de produits en acier, en aluminium, automobiles, en bois d'œuvre et en cuivre.

Le Canada avait déjà proposé un fonds de 5 milliards de dollars canadiens pour contrer les droits de douane, un programme de reconversion professionnelle pour les travailleurs, la priorité accordée à l’utilisation d’acier et d’aluminium locaux, ainsi que des tarifs de transport réduits pour l’acier et le bois d’œuvre à l’intérieur du pays, entre autres mesures.

« Les secteurs de l’acier, de l’aluminium et du cuivre sont essentiels », a déclaré Mélanie Joly lors d’une conférence de presse à Ottawa. « Ils sont essentiels, bien sûr, pour notre économie, essentiels pour notre secteur manufacturier, mais aussi essentiels pour notre souveraineté », a-t-elle ajouté.

La Banque de développement du Canada accordera des prêts d’un montant compris entre 2 et 5 millions de dollars canadiens sur une période de trois ans à des « conditions favorables », a-t-elle précisé.

Legouvernement a également annoncé un financement de 500 millions de dollars canadiens destiné aux agences de développement régional afin de soutenir tous les secteurs touchés par les droits de douane .

Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse aux droits de douane du gouvernement, qui couvre tous les secteurs touchés par les droits de douane.

(1 $ = 1,3612 dollar canadien)