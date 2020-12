Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Canada débute les vaccinations contre le COVID-19, priorité aux maisons de repos Reuters • 14/12/2020 à 16:56









par Allison Lampert 14 décembre (Reuters) - Les provinces du Québec et de l'Ontario devraient entamer lundi les vaccinations contre le COVID-19 après qu'a été livré au cours du week-end un premier lot des 30.000 doses du vaccin de Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE , faisant du Canada l'un des premiers pays occidentaux à vacciner sa population. Le Québec, qui déplore 80% des 13.350 décès liés au coronavirus dans des maisons de repos, donnera la priorité aux résidents et au personnel de deux foyers de ce type, a déclaré une porte-parole du ministère provincial de la Santé. La campagne de vaccination a également débuté lundi aux États-Unis, où une poignée d'hôpitaux ont commencé à administrer des premières doses du vaccin développé par le laboratoire américain Pfizer PFE.N et son partenaire allemand BioNTech 22UAy.DE , emboîtant ainsi le pas au Royaume-Uni. Alors que certains Canadiens parlent de la vaccination comme un acte d'amour susceptible de réunir les familles, d'autres espèrent que la campagne permettra de rétablir les libertés perdues pendant la pandémie dans le pays. "J'aimerais que mes petits-enfants puissent à nouveau rendre visite à leurs grands-parents", a commenté Beverly Spanier, résidente du Centre gériatrique Maimonides. Le Canada a jusqu'à présent signalé 454.852 cas de contamination au coronavirus, dont 6.011 nouveaux enregistrés samedi dernier. (Version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

