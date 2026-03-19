Le Canada annonce un projet pilote sur l'information financière semestrielle afin de réduire la charge réglementaire

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Les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières ont annoncé jeudi un projet pilote visant à permettre aux petits émetteurs d'adopter volontairement un cadre d'information financière semestriel, dans le but d'alléger le fardeau réglementaire des sociétés publiques.

L'initiative des Autorités canadiennes en valeurs mobilières fait écho à une initiative similaire aux États-Unis, où les régulateurs s'efforcent d'accélérer la mise en œuvre de l'appel du président Donald Trump visant à supprimer les obligations d'information trimestrielle des entreprises .

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) chapeautent les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation des valeurs mobilières du Canada.

Dans le cadre du projet pilote, les émetteurs dits "émergents" admissibles cotés à la Bourse de croissance TSX ou sur les marchés CNSX seront exemptés de l'obligation de déposer des rapports financiers pour les premier et troisième trimestres.

Le Canada s'efforce de revigorer son marché dormant des introductions en bourse et d'inverser la tendance à la réduction du nombre de sociétés cotées en bourse, qui dure depuis des années, sous l'effet des retraits de la cote et des rachats.

"Le projet pilote d'information financière semestrielle est un excellent exemple d'harmonisation par les organismes de réglementation du Canada pour soutenir la compétitivité des marchés financiers canadiens, en particulier pour les petits émetteurs émergents", a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta (Alberta Securities Commission).

Les émetteurs doivent avoir des revenus inférieurs à 10 millions de dollars canadiens (7,3 millions de dollars) et un dossier d'information continue d'au moins 12 mois pour être admissibles à une déclaration semestrielle dans le cadre du projet pilote.

Le Groupe TMX X.TO , la plus grande bourse du Canada, fait pression pour que les règles nouvellement proposées incluent également les grandes sociétés cotées en bourse, a déclaré le directeur général John McKenzie à Reuters la semaine dernière.

Les ACVM prévoient d'utiliser les enseignements tirés du projet pilote et de travailler sur un projet plus large d'élaboration de règles relatives à l'information financière semestrielle volontaire pour les sociétés éligibles.

Bien que les rapports trimestriels fournissent des informations opportunes aux investisseurs et aux acteurs du marché, certaines parties prenantes affirment que le coût de la préparation de ces informations constitue une charge pour les petits émetteurs.

Les critiques, quant à eux, affirment que l'assouplissement des obligations d'information et la réduction du coût de l'introduction en bourse se font souvent au détriment des investisseurs.

(1 $ = 1,3732 dollar canadien)