Le Canada annonce qu'il accueillera une nouvelle banque multilatérale de défense, dont la mise en place pourrait prendre du temps

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du Premier ministre aux paragraphes 1, 2 et 7) par Iain Withers

Le Canada s'apprête à accueillir une banque multilatérale de défense dont la création est proposée et qui est destinée à aider à financer le réarmement des nations confrontées à des risques géopolitiques accrus, a déclaré jeudi le Premier ministre Mark Carney.

M. Carney s'est exprimé après que le ministère fédéral des Finances a indiqué que le Canada travaillait à Montréal avec des alliés pour s'entendre sur une charte fondatrice de la future Banque de défense, de sécurité et de résilience. Les autres pays n'ont pas été identifiés.

La DSRB a été proposée par d'anciens conseillers en sécurité de l'Otan, d'anciens hauts responsables militaires et des banquiers. Elle vise à devenir une institution notée AAA capable de lever 100 milliards de livres sterling (135 milliards de dollars) pour financer des projets de défense, en particulier dans les pays qui ont du mal à accéder à des financements moins coûteux.

"Les pays participants ont unanimement soutenu l'idée qu'une fois ratifiée, le Canada, qui a accueilli les négociations, servira de pays hôte pour le futur siège de la DSRB", a déclaré le ministère des Finances du pays.

C'est le journal The Globe and Mail qui a été le premier à annoncer que le Canada était sur le point d'accueillir la banque. Le Canada a été le principal soutien de ce projet . Cependant, l’initiative a également connu des revers, la Grande-Bretagne et l’Allemagne ayant pris leurs distances.

"C'est un premier pas; il reste encore beaucoup à faire. Cela prendra certainement des mois, voire des trimestres, pour que le processus avance, mais c'est une évolution très positive", a déclaré M. Carney aux journalistes à Oakville, en Ontario, ajoutant que d'autres pays pourraient devenir membres. La Grande-Bretagne a, de son côté, défendu sa propre initiative financière multilatérale avec les Pays-Bas et la Finlande afin de mobiliser des fonds privés pour l'achat d'armes, de munitions et d'équipements militaires.

La DSRB travaille également avec plusieurs banques pour soutenir son lancement, notamment JPMorgan, la Deutsche Bank et la Banque Royale du Canada.

(1 $ = 0,7415 livre sterling)