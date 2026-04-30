Le Canada annonce qu'il accueillera une nouvelle banque multilatérale de défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Iain Withers

Le Canada s'apprête à accueillir une banque multilatérale de défense dont la création est envisagée et qui est destinée à aider à financer le réarmement des nations confrontées à des risques géopolitiques accrus, a déclaré mercredi soir le ministère des Finances du pays dans un communiqué.

Le communiqué indique que le Canada a travaillé à Montréal avec ses alliés pour convenir d'une charte fondatrice pour la future Banque de défense, de sécurité et de résilience (DSRB). Les autres pays n'ont pas été identifiés.

La DSRB a été proposée par d'anciens conseillers en sécurité de l'Otan, d'anciens hauts responsables militaires et des banquiers. Son objectif est de fonder une institution notée AAA capable de lever 100 milliards de livres sterling (135 milliards de dollars) pour financer des projets de défense, en particulier dans les pays qui pourraient avoir des difficultés à accéder à des financements moins coûteux.

« Les pays participants ont unanimement soutenu le fait qu’une fois ratifié, le Canada, qui a accueilli les négociations, servira de pays hôte pour le futur siège de la DSRB », a déclaré le ministère des Finances du pays.

Le journal canadien The Globe and Mail a été le premier à annoncer que le Canada était sur le point d’accueillir la banque.

Le Canada a été le plus fervent défenseur du projet , le Premier ministre Mark Carney ayant également exprimé son soutien. Cependant, l'initiative a également connu des revers, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ayant toutes deux pris leurs distances.

La Grande-Bretagne a séparément défendu sa propre initiative financière multilatérale avec les Pays-Bas et la Finlande afin de mobiliser des fonds privés pour l'acquisition d'armes, de munitions et d'équipements militaires.

« Ces négociations constituent une étape cruciale pour faire passer la DSRB du stade de l'idée à celui de la réalité et lancer cette nouvelle banque multilatérale axée sur la défense. C'est maintenant qu'il faut agir, et je me réjouis de continuer à travailler avec nos partenaires pour mettre en place et lancer la DSRB », a déclaré le ministre canadien des Finances, François-Philippe Champagne.

La DSRB collabore également avec plusieurs banques de premier plan pour soutenir son lancement, notamment JPMorgan

JPM.N , Deutsche Bank DBKGn.DE et la Banque Royale du Canada

RY.TO .

(1 $ = 0,7415 livre)