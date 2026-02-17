Le calme règne sur les marchés européens dans l'attente de Wall Street
Vers 10h30, le CAC 40 évolue autour de l'équilibre autour de 8 320 points, à l'instar de l'indice paneuropéen Stoxx Europe 50, tandis que le DAX de Francfort grappille 0,1% et que le FTSE de Londres progresse de 0,4%.
Pour mémoire, Wall Street est restée portes closes lundi en raison du Washington's Birthday , après des gains timides vendredi de 0,05% pour le S&P 500, de 0,1% pour le Dow Jones et de 0,18% pour le Nasdaq 100.
"Les indices se portent bien. Mais sous la surface, c'est autre chose", commente Christopher Dembik, chez Pictet AM, pointant la défiance croissante des investisseurs envers les grandes capitalisations du secteur technologique.
"De moins en moins d'entreprises contribuent à la hausse des actions. C'est un phénomène que l'on observe sur toutes les places financières. Cela incite à la prudence", ajoute ce conseiller en stratégie d'investissement.
"On peut anticiper des marchés encore instables dans les prochaines semaines, la question de la monétisation de l'IA devenant centrale", prévient Claudia Panseri, directrice des investissements chez UBS Wealth Management France.
L'inflation allemande confirme son accélération pour janvier
Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré par la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC), a été confirmé ce matin à 2,1% en janvier 2026, marquant ainsi une accélération après 1,8% en décembre 2025 et 2,3% en novembre et en octobre.
"En particulier, le prix des aliments a augmenté davantage en janvier que les mois précédents", pointe Ruth Brand, présidente de l'institut, ajoutant que "la hausse des prix des services ( 3,2%) a continué de faire grimper l'inflation en janvier."
Le taux d'inflation hors énergie (-1,7%) et alimentation ( 2,1%), souvent appelé inflation sous-jacente, est ressorti à 2,5% en janvier 2026, "démontrant ainsi que l'inflation est restée supérieure à la moyenne dans d'autres groupes de produits importants".
Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs doivent prendre connaissance de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne un peu plus tard dans la matinée, puis de l'indice Empire State de la Fed de New York en début d'après-midi.
BHP salué pour ses bénéfices semestriels et un accord de vente d'argent
Du côté des valeurs à Paris, Capgemini, AXA et Eurofins Scientific figurent en tête du CAC 40 avec des gains d'un peu moins de 2%, tandis que Schneider Electric fait figure de lanterne rouge de l'indice avec un recul de près de 4%.
Ailleurs en Europe, BHP progresse de 2% à Londres, après la publication de résultats semestriels en forte progression, "soutenus par l'excellence opérationnelle et un contrôle des coûts discipliné, ainsi que des prix moyens plus élevés".
Parallèlement, la compagnie minière australienne a fait part d'un contrat de vente anticipée d'argent avec Wheaton Precious Metals, qui lui permettra de recevoir un paiement initial de 4,3 MdsUSD à la finalisation de la transaction.
Hors marchés actions, l'or consolide sous les 5 000 USD
En dehors des marchés actions, l'or s'inscrit en retrait de l'ordre de 1,3% vers 4 920 USD, Ahmad Assiri, research strategist chez Pepperstone, pointant ainsi "une phase de rééquilibrage saine après la volatilité élevée précédente."
"Il est important de noter que la fourchette de 4 700 à 4 800 USD a démontré une résilience après la correction observée au début du mois", note le professionnel, estimant cependant que "structurellement, le niveau des 6 000 USD reste un objectif à moyen et long terme."
