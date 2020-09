Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le calendrier de désignation du nouveau DG d'Engie risque d'être retardé Reuters • 29/09/2020 à 09:55









29 septembre (Reuters) - Le président d'Engie ENGIE.PA Jean-Pierre Clamadieu a déclaré mardi lors d'une audition devant la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale : * ENGIE EST AUJOURD'HUI TOTALEMENT OPÉRATIONNEL, LE CONSEIL EST LÉGITIME À DÉCIDER D'UNE STRATÉGIE. * ENGIE EST EN MESURE DE PRENDRE SA DÉCISION SUR SON FUTUR DG. * LE CALENDRIER DE DESIGNATION DU NOUVEAU DG RISQUE D'ETRE RETARDE PAR LE DOSSIER SUEZ. Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.36% SUEZ Euronext Paris +0.38% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.26%