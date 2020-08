Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Cachemire sous surveillance pour l'anniversaire de la révocation de son autonomie Reuters • 05/08/2020 à 05:22









SRINAGAR, Inde, 5 août (Reuters) - L'Inde a placé le Cachemire sous surveillance mercredi avec les plus importantes mesures sécuritaires depuis plusieurs mois dans la région, pour le premier anniversaire de la révocation de son autonomie par le gouvernement fédéral de New Delhi. Un important contingent de soldats a été déployé et des barricades de fil barbelé ont été installées. Les rues de Srinagar, la plus grande ville du Cachemire, étaient désertées, alors que des groupes paramilitaires et la police effectuaient des contrôles routiers pour garantir le respect du confinement imposé dans la région dès mardi pour éviter d'éventuelles manifestations violentes. Un haut représentant des services de police a déclaré que les agences de sécurité avaient reçu des informations sur un attentat suicide ou des attaques contre des politiciens. "Nous surveillons la situation", a dit Vijay Kumar à Reuters, précisant que les restrictions sécuritaires seraient renforcées. Le Jammu-et-Cachemire, le seul Etat majoritairement musulman de l'Inde, a été privé de son statut spécial en août dernier et divisé en deux territoires gérés par le gouvernement fédéral, une tentative du Premier ministre Narendra Modi de rapprocher cette région du reste du pays. (Fayaz Bukhari; version française Jean Terzian)

