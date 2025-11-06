Le CAC 40 sous les 8000 points, la Banque d'Angleterre maintient son taux à 4%

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le rouge. La nouvelle pluie de résultats d'entreprises tombée entre la veille et ce matin a pesé sur les Bourses. Teleperformance, Air France KLM, Legrand, ou encore SES ont reculé, leurs publications ayant été mal accueillies. Comme attendu, la Banque d'Angleterre a maintenu son principal taux directeur à 4% à une courte majorité : 5 contre 4. Repartant à la baisse, le CAC 40 a reculé de 1,36%, pour retomber sous les 8000 points : 7964,77 points. L'EuroStoxx 50 a aussi fini en territoire négatif en cédant 1,02%, à 5611,51 points.

En Europe, l'action Commerzbank (-2,21%, à 31,82 euros) a signé l'une des plus fortes baisses de l'indice Dax40, affaiblie par une performance trimestrielle mitigée. Si le bénéfice net est ressorti sous les attentes, les analystes expliquent cette déception par un taux d'imposition plus élevé. Ils jugent par ailleurs que certaines tendances opérationnelles sous-jacentes sont favorables. Le ratio de fonds propres durs (CET1) est par ailleurs ressorti à 14,70%, soit 20 points de base de mieux qu'attendu.

A Paris, rangé à la dernière place de l'indice CAC 40, Legrand a décroché de 12,19%, à 129,25 euros après avoir dévoilé une performance sur neuf mois ressortant sous les attentes. Le spécialiste des infrastructures électriques a toutefois confirmé ses objectifs annuels. "La société n'a pas relevé ses prévisions pour l'exercice, comme nous l'avions prévu", souligne Jefferies, toujours à l'Achat sur le dossier. La division Amérique, au coeur de la déception du jour, est "fortement exposée aux centres de données," rappelle l'analyste.

ArcelorMittal (+2,62%, à 33,34 euros) a occupé à la fois la première place du CAC 40 et de l'AEX 25. Le titre du groupe sidérurgique bondit ce jeudi après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et l'annonce de perspectives favorables pour l'année 2026. Oddo BHF qualifie cette performance trimestrielle de bonne qualité, soulignant que l'Ebitda ressort à 1,51 milliard de dollars, soit 3% de plus que le consensus. Toutefois, il est en repli de 19% par rapport au trimestre précédent en raison de la baisse saisonnière des expéditions d'acier en Europe.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en Allemagne a progressé de 1,3% en septembre contre une hausse de 3% attendue après un repli de 3,7% en août.

Entre juin et septembre 2025, l'emploi salarié du secteur privé diminue de 0,3 % (soit -60 600 emplois), après une hausse de 0,2 % au trimestre précédent (soit +43 400 emplois), indique l'Insee ce jeudi. Sur le trimestre, les contrats en alternance (d'apprentissage et de professionnalisation) contribuent pour environ deux tiers à la baisse de l'emploi salarié privé.

En septembre 2025, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE, par rapport à août 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En août 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait diminué de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE. En septembre 2025, par rapport à septembre 2024, l'indice des ventes de détail corrigé des effets de calendrier, a augmenté de 1% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE.

La Banque d'Angleterre a maintenu son principal taux directeur à 4%, comme prévu. Le Comité de politique monétaire a voté à la majorité de 5 contre 4 pour maintenir le taux bancaire à 4%. Quatre membres ont voté pour réduire le taux bancaire de 0,25 point de pourcentage, à 3,75%. "Les progrès en matière de désinflation sous-jacente se poursuivent, soutenus par la position toujours restrictive de la politique monétaire. Cela se reflète dans un ralentissement de la croissance des salaires et de l'inflation des prix des services", explique la banque centrale du Royaume-Uni.

La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont augmenté de 33 milliards de pieds cubes, contre une prévision à 34 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 74 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 6 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 162 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 753 milliards de pieds cubes. À 3 915 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Vers 17h45, l'euro avance de 0,39% à 1,1539 dollar.