Ces données ont provoqué une nette augmentation des taux longs. Le rendement du 10 ans américain gagne 14 points de base à 4,509% et son équivalent allemand, près de 6 points de base à 2,43%.

(AOF) - En hausse ce matin, le CAC 40 perd désormais 0,80% à 7984,34 points. Le principal indice parisien a basculé dans le rouge alors que l'inflation aux Etats-Unis fait de la résistance. L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,5% en mars en rythme annuel, contre un consensus de 3,4%, après 3,2% en février. L’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,8% en rythme annuel, comparé à 3,7% de consensus et à 3,8% en février.

Le CAC 40 sous les 8 000 points en raison d'une inflation américaine plus élevée que prévu

