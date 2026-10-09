Le CAC 40 se redresse, les craintes d'une escalade en Iran s'atténuent

Les Bourses européennes évoluent dans le vert ce vendredi, soutenues par un léger reflux des prix du pétrole après des déclarations de Donald Trump écartant une intervention militaire américaine imminente contre l'Iran. A Paris, le CAC 40 reprend des couleurs après deux séances consécutives de baisse. Peu avant midi, l'indice parisien progresse de 0,87% à 7 797 points tandis que l'Euro Stoxx 50 gagne 0,97%.

Les investisseurs accueillent favorablement les propos du président américain, qui a assuré sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis n'attaqueraient pas l'Iran avant les élections de mi-mandat du 3 novembre. Donald Trump a également fait état de "discussions productives" avec Téhéran, sans toutefois en préciser la teneur.

Ces déclarations contribuent à éloigner, à court terme, le scénario d'une escalade militaire au Moyen-Orient et entraînent un repli des cours du brut. Le baril de Brent revient ainsi à 103,22 dollars. La veille, les prix du pétrole avaient été soutenus par des informations de The Atlantic selon lesquelles la Maison Blanche aurait demandé au Pentagone de préparer d'éventuelles opérations militaires avant le scrutin américain.

Le reflux des prix du pétrole favorise une détente sur les marchés obligataires européens. Le rendement de l'OAT française à dix ans s'établit à 4,82% contre 3,47% pour le rendement du Bund allemand de même échéance.

Des valeurs en mouvement

Dans l'actualité des sociétés cotées, Bureau Veritas ( 3,17%) se distingue en haut du palmarès du CAC 40, à la faveur du relèvement de Citigroup qui est passé de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 31,44 à 31,54 EUR.

A l'inverse, les valeurs des télécommunications sont à la peine. Orange cède 2,78% à Paris, dans le sillage du repli du secteur européen après l'annonce d'accords conclus par SpaceX pour acquérir un portefeuille de licences de fréquences basses aux Etats-Unis. Cette opération pourrait renforcer la concurrence à laquelle sont confrontés les opérateurs mobiles traditionnels.

Les valeurs américaines du secteur ont nettement reculé dans les échanges après la clôture de Wall Street, entraînant leurs homologues européennes dans leur sillage. Deutsche Telekom, qui détient 54% de T-Mobile US, chute de 6,43% à Francfort. Telefonica abandonne 3,64% à Madrid, tandis que Vodafone recule de 3,96% à Londres.

La suite de la séance sera notamment rythmée par la publication, à 16 heures, de l'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan, qui apportera de nouveaux éclairages sur le moral des ménages outre-Atlantique.