Le CAC 40 se rapproche de son record grâce à la défense

(AOF) - Les marchés actions européens ont progressé, soutenus par le secteur de la défense. L’EuroStoxx50 a enregistré un nouveau record en séance à 5 568,19 points, de même que le Dax40 à 23 307,97 points. Le CAC 40 s'est adjugé 1,09% à 8199,71 points. Au plus haut de la journée, le principal indice parisien a atteint 8 257,88 points, sachant qu'il avait atteint en mai dernier un plus haut historique à 8 259,19 points. L'affaiblissement de Wall Street ne lui a pas permis de battre ce record. Le Dow Jones perd 0,50% et le Nasdaq Composite, 0,77% vers 17h45.

Stagflation ?

Wall Street a été pénalisée par de nouvelles statistiques décevantes aux Etats-Unis. "Le spectre de la stagflation continue de planer", a commenté Mohamed A. El-Erian, économiste et conseiller d'Allianz, sur BlueSky.

L'indice des directeurs d'achat manufacturier de l'Institute for Supply Management est ressorti à 50,3 en février après 50,9 en janvier, sachant qu'un indice sous 50 signifie une contraction du secteur. Il était attendu à 50,6. La composante " prix payés " est en revanche plus élevée à 62,4 après 54,9 en janvier. Elle était attendue à 56,2.

"La croissance des prix s'est accélérée en raison des droits de douane (...)" a commenté Timothy R. Fiore, président de l'ISM. Avant d'ajouter : "Bien que les droits de douane n'entrent pas en vigueur avant la mi-mars, les prix au comptant des produits de base ont déjà augmenté d'environ 20%."

Les investisseurs ont plusieurs rendez-vous économiques d'importance cette semaine, dont les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en février, mercredi, la décision de politique monétaire de la BCE, jeudi et le rapport américain sur l'emploi en février, vendredi. " Une salve de droits de douane est censée frapper le Canada, le Mexique, et la Chine (pour la deuxième fois en un mois) " mardi, rappelle par ailleurs Oddo.

Défense et taux longs en hausse en Europe

En Europe, la séance a été marquée par les nouveaux plus hauts historiques enregistrés par les valeurs de la défense : Thales, Safran, Dassault Aviation, Rheinmetall, BAE Systems, Leonardo...

Deux semaines après le discours virulent du vice-président américain, JD Vance, contre les Européens, et suite à l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump vendredi dernier, l'augmentation des budgets militaires en Europe revêt plus que jamais une importance cruciale. Le "parapluie américain" sous lequel s'abrite de nombreux pays européens est sur le point se replier sur sa base arrière.

La perspective d'une hausse des budgets de la défense - Emmanuel Macron a évoqué un effort de défense autour de 3% à 3,5% du PIB - et donc des emprunts des Etats a provoqué une hausse des taux longs en Europe. Le rendement du 10 ans allemand gagne 8,6 points de base à 2,496%.