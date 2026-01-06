Le CAC 40 sauve la mise, le Dax signe un nouveau record en clôture

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine sur une note favorable. Longtemps à la traine, le CAC 40 est parvenu à renverser la vapeur, progressant de 0,32%, à 8237 points. L'EuroStoxx 50 a, pour sa part, avancé de 0,13%, à 5931 points. A Francfort, le Dax a poursuivi son excellent début d'année en signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24910,36 points. Idem pour l'indice Stoxx Europe 600. Côté valeurs, EssilorLuxottica, STMicroelectronics ainsi que Valneva ont été particulièrement recherchées.

En Europe, Next s'est adjugé 4,43%, à 14 192 pence, à la bourse londonienne après avoir relevé, pour la cinquième fois au cours du présent exercice, ses prévisions de ventes et de bénéfice par action pour 2025/2026 et 2026/2027. Le groupe de distribution britannique a dégagé lors de la période de Noel une performance "solide" selon Jefferies qui maintient sa recommandation "Conserver" sur la valeur. La société basée à Leicester a indiqué que ses ventes à prix régulier ont progressé de 11% sur les neuf semaines se terminant le 27 décembre par rapport à l'an passé, surpassant la prévision annuelle de 7%.

A Paris, Valneva (+11,20%, à 4,19 euros) s'est hissé en tête du palmarès de l'indice SBF 120 après une note de Stifel, qui a confirmé sa recommandation à l’Achat sur le titre, assortie d’un objectif de cours légèrement relevé de 9,50 à 10 euros, soit un potentiel de hausse de 165,39% par rapport à la clôture de lundi.

Nexans (-4,45%, à 126, 80 euros) a accusé le deuxième plus fort repli de l'indice SBF 120 après avoir annoncé un retard dans la réalisation du projet de liaison électrique maritime Great Sea Interconnector (GSI) entre la Grèce et Chypre. Dans un communiqué publié ce matin, le fabricant de câbles indique travailler en étroite collaboration avec son client (IPTO, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité en Grèce) pour examiner les différentes options et élaborer un calendrier d'exécution ajusté.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,5 en décembre, contre 52,8 en novembre. Il était attendu à 51,9. Le PMI des services est passé de 53,6 à 52,4 contre un consensus de 52,6.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite de S&P Global , qui prend en compte le secteur manufacturier et celui des services, est ressorti à 51,3 en décembre, contre 52,4 en novembre. Il était attendu à 51,5. Le PMI des services est passé de 53,1 à 52,7, contre un consensus de 52,6.

En France, s'étant replié à 50 en décembre, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a signalé, après la légère croissance enregistrée en novembre (50,4), une stagnation de l'activité du secteur privé français en fin d'année 2025.

En Allemagne, l'indice des prix à la consommation est ressorti stable en décembre, contre une hausse de 0,3% attendue, après un repli de 0,2% en novembre. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 1,8%, là où le consensus ciblait une progression de 2% après 2,3% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, le PMI Composite en décembre ressort à 52,7 quasiment en ligne avec le consensus : 53. Il s'élevait à 54,2 en novembre. L'indice PMI des Services s'est établi à 52,5 contre 52,9 attendu après 54,1 en novembre, marquant ainsi la croissance la plus lente enregistrée depuis huit mois (depuis avril 2025).

A la clôture, l'euro recule de 0,21% à 1,1690 dollar.