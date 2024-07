Le CAC 40 retombe sur les 7500 points

(AOF) - A un peu plus d'une demi-heure avant la clôture, l'indice phare de la place parisienne cédait 1,66% à 7501,06 points. Hormis Stellantis, les valeurs du CAC 40 évoluent dans le rouge. Dassault Systèmes cède plus de 5% en raison du lancement d'un avertissement sur ses résultats 2024 après des revenus décevants au deuxième trimestre. Au sein de l'indice SBF 120, Verallia déraille de plus de 16% après avoir abaissé sa prévision d'Ebitda pour 2024.