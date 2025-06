Le CAC 40 retombe sous les 7600 points et Worldline s'effondre

(AOF) - Les marchés actions européens sont retombés en dépit du reflux des craintes à propos de la géopolitique. Le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran semble tenir. Au chapitre des valeurs, le secteur de la défense était bien représenté en tête des indices européens grâce aux perspectives de Babcock et au relèvement des objectifs de dépenses de l'Otan. Worldline s'est effondré après sa mise en cause pour des transactions qualifiées de " douteuses ". L’indice CAC 40 a cédé 0,76% à 7558,16 points et l’EuroStoxx50 a perdu 0,79% à 5255,25 points.

En Europe, Babcock a signé de loin la meilleure performance du Footsie 100 à Londres avec un gain de 10,70 %, à 1143 pence. Le groupe de défense a publié des résultats annuels supérieurs aux attentes et a relevé à la fois certains de ses objectifs financiers et son dividende. Le Britannique a donc publié ses résultats préliminaires pour l'ensemble de son exercice clos le 31 mars 2025. Sur la période, il a vu son bénéfice sous-jacent avant impôts bondir de presque 61 %, pour s'élever à 339,4 millions de livres sterling, soit environ 398,5 millions d'euros.

A Paris, Worldline (-38,26% à 2,834 euros) a dévissé après avoir été mis en cause pour le traitement de paiements pour des milliards d’euros de transactions qualifiées de " douteuses, voire frauduleuses " par le réseau de journalisme européen EIC. Le résultat de cette enquête est publié au moment où le spécialiste des paiements traverse déjà une passe difficile. Pierre-Antoine Vacheron a pris le 1er mars la direction générale d’un groupe, qui a multiplié les déconvenues depuis 2023 : sortie du CAC 40, pannes, profit warning...

Le titre Stellantis s'est distingué en tête du CAC 40 avec un gain de 3,09%, à 8,515 euros, porté par l'avis positif de Jefferies. Les analystes de la banque d'investissement américaine sont passés de Conserver à Acheter sur l'action Stellantis, en relevant leur objectif de cours de 9 à 11,50 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse d'environ 40 %. Jefferies estime que la baisse des bénéfices devrait s'inverser, même si les analystes concèdent qu'inverser des années de perte de parts de marché prend du temps.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La confiance des ménages est stable en juin en France, a indiqué l’Insee. À 88, l’indicateur qui la synthétise est inchangé et reste dégradé, au-dessous de sa moyenne de longue période. Il était attendu à 89. Le solde d’opinion correspondant relatif à leur situation financière future est stable alors que leur opinion sur le niveau de vie futur en France diminue de nouveau légèrement. Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage se replient un peu : le solde correspondant perd deux points. Il demeure cependant bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont atteint les 623 000 unités en mai, en rythme annuel, ressortant sous le consensus de 694 000. Elles s'étaient élevées à 720 000 unités en avril.

Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,09% à 1,1622 dollar vers 17h50.