Le CAC 40 replonge dans le rouge

Plus de 90 minutes après l'ouverture des marchés, les Bourses européennes reculent. Elles suivent toujours attentivement l'évolution de l'escalade militaire au Moyen-Orient, marquée par l'intensification des frappes entre Américains et Iraniens. L'Iran s'est montré ferme en attestant que le détroit d'Ormuz resterait bloqué tant que les "agressions" américaines ne cesseraient pas. Après cinq séances de suite dans le vert, le CAC 40 cède 0,42% à 8 347,01 points. Londres, Francfort et Amsterdam fléchissent respectivement de 0,57%, 0,70% et 0,52%.

L'armée iranienne a annoncé ce matin avoir ciblé des installations militaires américaines en Jordanie avec des drones, selon la télévision d'Etat, après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes sur le territoire iranien. Elle a aussi visé "des systèmes de radar, un système de défense antiaérienne Patriot et des sites de stockage de carburant" sur la base aérienne Ali al-Salem située au Koweït, ainsi que des installations militaires américaines sur la base aérienne de Cheikh Isa à Bahreïn, a rapporté la télévision d'Etat iranienne.

Le Pakistan veut relancer les discussions diplomatiques

Le Pakistan a exhorté Washington et Téhéran à mettre un terme à cette nouvelle vague de violences et à reprendre les négociations prévues dans le cadre du protocole d'accord signé en juin.

L'état-major iranien a prévenu aujourd'hui que l'Iran réduirait à néant des infrastructures du Moyen-Orient si les siennes sont attaquées, après des menaces de Donald Trump. Le président américain a en effet affirmé mardi sur la chaîne Fox News qu'il frapperait des centrales électriques et des ponts en Iran la semaine prochaine, à moins que les Iraniens ne "s'assoient à la table des négociations".

Dans ce contexte de combats incessants au Moyen-Orient, les cours du pétrole se replient. Après 10h30, le Brent perd 0,74% à 84,43 dollars. Le WTI cède 0,52% à 79,58 USD.

Publicis relève son objectif de croissance, la défense de 2CRSi

Dans l'actualité des sociétés, Publicis occupe la première place du CAC 40 grâce à un gain de 2,53%. Le groupe de communication progresse, soutenu par le relèvement de sa prévision de croissance pour l'année 2026. Il l'anticipe entre 4,5 et 5% contre une fourchette antérieure entre 4 et 5%. Cette décision fait suite à la publication de ses bons résultats du 1er semestre. Le bénéfice courant par action ressort à 3,52 euros, soit une croissance de 5,7% à taux de change constants. Le taux de marge opérationnelle ajusté a atteint un nouveau niveau record : 17,5%, soit une hausse de 17 points de base par rapport au 1er semestre 2025. Le groupe affiche un revenu net de 7,23 MdsEUR, en croissance organique de 4,7%.

En outre, Sodexo avance 0,57% après la présentation de son nouveau plan stratégique : Shift & Grow 2030. Le spécialiste mondial des services de restauration cible une croissance interne du chiffre d'affaires supérieure à 5% et une marge d'exploitation supérieure à 5% d'ici l'exercice 2030. Il prévoit aussi de lancer un programme d'investissement visant à renforcer ses capacités commerciales.

TotalEnergies a présenté ce matin ses principaux indicateurs opérationnels, ses estimations financières ainsi que les facteurs clés ayant influencé ses résultats pour le deuxième trimestre 2026. Sur cette période, la production d'hydrocarbures est attendue proche de 2,4 Mbep/j (millions de barils équivalent pétrole par jour). Cette production devrait bénéficier d'une croissance organique en ligne avec la guidance trimestrielle de 4%.

Dans un rapport publié ce matin, 2CRSi a répondu point par point aux 34 allégations formulées par Grizzly Research LLC le 18 juin dernier. Le constructeur de serveurs informatiques haute performance a notamment apporté des clarifications sur son chiffre d'affaires réalisé aux Etats-Unis ainsi que sur ses relations commerciales avec le groupe NewYork GreenCloud (NYGC).

A Londres, Frasers Group (-4%) se replie après la présentation de résultats annuels contrastés au titre de son exercice 2025/2026. Malgré des ventes en hausse, portées par l'international, le groupe britannique de distribution accuse un bénéfice imposable en baisse, inférieur à ses propres prévisions.

Royaume-Uni : la production industrielle diminue en mai

Au chapitre des statistiques, plusieurs indicateurs concernant l'économie britannique ont été publiés ce matin. Après une hausse de 0,2% en avril et une stagnation en mars, la production industrielle britannique s'est contractée de 0,5% en mai 2026 en rythme séquentiel, selon l'Office national des statistiques (ONS).

Toujours en mai, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit de 1,1 MdGBP d'un mois sur l'autre, à 19,5 MdsGBP. Cette amélioration est portée par une hausse de 4,5% des exportations (à 35 MdsGBP) qui a largement compensé une augmentation de 0,8% des importations, (à 54,5 MdsGBP).

Par ailleurs, l'ONS estime que le PIB réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% en mai, après une baisse de même ampleur le mois précédent. Cette légère reprise s'explique par une progression de 0,3% des services, qui a plus que compensé les replis de 0,5% de la production industrielle et de 0,8% de la construction.