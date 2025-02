Le CAC 40 repasse au-dessus des 8000 points malgré Donald Trump

(AOF) - Les marchés européens ont progressé même si Donald Trump va imposer dès aujourd'hui une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. L'indice CAC 40 a gagné 0,42% à 8006,22 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,71% à 5363,15 points. Wall Street rebondit également, avec un Dow Jones en progression de 0,11% vers 17h30. Malgré la progression des actifs risqués, l'or continue d'attirer les foules : l'once a inscrit un nouveau record à plus de 2911 dollars. Les taux longs se détendaient légèrement des deux côtés de l'Atlantique.

Outre de nouveaux droits de douane sur l'aluminium et l'acier, Donald Trump devrait dévoiler cette semaine des droits de douane réciproques. Reuters avait évoqué une telle mesure vendredi en fin d'après-midi, provoquant un affaiblissement des marchés actions.

"Le marché ne surréagit pas, estimant qu'il s'agit encore d'une technique de négociation", explique Xavier Chapard, stratégiste de LBP AM à propos des dernières annonces du président américain.

" Là encore, personne ne sait si et quand ces droits de douane entreront en vigueur. Entre demain et jamais, tout est possible. Il n'est donc pas encore opportun de se préparer aux conséquences des droits de douane annoncés " a réagi Commerzbank.

Les valeurs liées à l'IA recherchées

Du côté des valeurs, les prochains jours continueront d'être animés par les résultats d'entreprises, dont ceux d'Hermès, Safran, TF1...

"Avec un quart des entreprises ayant publié leurs résultats, représentant un tiers des bénéfices du Stoxx 600, la croissance des bénéfices par action au quatrième trimestre s'élève à 11 % en glissement annuel, soit bien plus que les 5 % attendus par le consensus" signale Bank of America. Cette bonne surprise au niveau des profits s'explique par les performances des valeurs financières et de la santé, précise la banque américaine.

Aujourd'hui, Schneider Electric a bénéficié de l'ouverture du sommet de l'IA à Paris alors que le président français a annoncé hier soir un investissement massif de 109 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. OVHcloud a aussi été recherché, de même que le pure player de l'IA générative, LightOn, qui s'est envolé.

En revanche, GTT a reculé après le départ de son directeur général, Jean-Baptiste Choimet.