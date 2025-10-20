 Aller au contenu principal
CAC 40
8 154,53
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 repasse au-dessus des 8 200 points, Kering en pointe
information fournie par AOF 20/10/2025 à 10:07

(AOF) - Les marchés européens progressent à l'entame d'une semaine particulièrement riche, entre résultats d'entreprises et indicateurs clés, comme l'inflation américaine au programme de vendredi. Une heure après le début des cotations, le CAC 40 gagne 0,78% à 8 237,69 points. Le principal indice parisien se rapproche de son plus haut de l'année en mars 2025, à 8 257,80 points, et son record absolu de mai 2024 à 8259,19 points. Aux Etats-Unis, le shutdown se poursuit.

Au chapitre commercial, Donald Trump a déclaré que le niveau des droits de douane sur les produits chinois n'était "pas soutenable."

Du côté des valeurs, Kering se distingue à la Bourse de Paris après avoir accepté de vendre sa division beauté à L'Oréal pour un montant de 4 milliards d'euros.

Vendredi soir, S&P Global a abaissé la note de crédit de la France de AA- à A+, la perspective est stable. "Malgré la présentation cette semaine du projet de budget 2026 au Parlement, l'incertitude pesant sur les finances publiques françaises reste élevée, explique l'agence de notation. "Si, selon nous, l'objectif de déficit budgétaire des administrations publiques de 5,4 % du PIB pour 2025 sera atteint, nous pensons qu'en l'absence de mesures supplémentaires significatives de réduction du déficit budgétaire, l'assainissement budgétaire sur notre horizon de prévision sera plus lent que prévu précédemment."

Sur le marché des taux, le spread franco-allemand progresse légèrement à 78,9 points de base. Le rendement du 10 ans français augmente de 1,8 point de base 3,379%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

