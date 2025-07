Le CAC 40 rebondit, EssilorLuxottica aux avant-postes

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi au lendemain de l’accueil glacial réservé à l'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis. Celui-ci a été perçu comme trop déséquilibré en faveur de ces derniers. L’euro a en revanche continué de se replier. L’Europe a profité des résultats d'entreprises, qui devraient affluer dans les prochains jours. À Paris, la performance semestrielle d'EssilorLuxottica a été remarquée et les perspectives de Stellantis, sanctionnées. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,72% à 7857,36 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,68% à 5374,11 points.

En Europe, Novo Nordisk a chuté de 23,11 %, à 346,90 couronnes danoises à la Bourse de Copenhague, après avoir lancé un deuxième avertissement sur résultats cette année et annoncé l'arrivée d'un nouveau directeur général. Le laboratoire fait face à une rude concurrence pour ses traitements contre l'obésité (Wegovy) et contre le diabète (Ozempic) et s'attend à des ventes plus faibles que prévu aux États-Unis pour ces deux médicaments et à une pénétration plus faible qu'escomptée pour Wegovy sur certains marchés. Le bénéfice d'exploitation est attendu en progression de 10 à 16 %, contre de 16 à 24 % auparavant.

A Paris, EssilorLuxottica (+6,90% à 263,20 euros) s'est distingué à la Bourse de Paris en occupant la première place de l'indice CAC 40 à la faveur de bons résultats sur les six premiers mois de l'année 2025. " Nous publions un premier semestre solide, avec une croissance du chiffre d'affaires et un dynamisme de toutes les régions et activités, en ligne avec nos objectifs de croissance, dans un contexte très fluctuant ", ont commenté Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué d'EssilorLuxottica.

En revanche, Stellantis a grappillé 0,07% à 8,286 euros en dépit de la publication de perspectives décevantes pour la fin de l'exercice. En séquentiel, Stellantis vise sur la seconde partie de l'année une croissance du chiffre d'affaires, une marge opérationnelle courante à un chiffre dans le bas de la fourchette et une amélioration du free cash-flow industriel. Selon RBC, le marché anticipe 78,357 milliards de revenus, 4,3% de marge opérationnelle courante et 1,445 milliard d'euros de free cash-flow industriel.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 97,2 en juillet contre 95,9 attendu et après 95,2 en juin.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,437 millions ouvertures de postes en juin, le consensus étant de 7,510 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,712 millions.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 2,8% en mai en rythme annuel, contre un consensus de 2,9%. Il avait connu une croissance de 3,4% en avril.

Les États-Unis ont enregistré un déficit commercial de 85,99 milliards de dollars en juin. Il était attendu à 98,30 milliards de dollars, après 96,59 milliards de dollars en mai.

Sur le marché des devises, l'euro perd 0,53% à 1,1530 dollar.