Le CAC 40 progresse de plus de 1%, soutenu par le luxe

(AOF) - Les Bourses européennes progressent nettement, soutenues par les mesures de soutien à l'économie dévoilées par le gouvernement chinois. Pékin a notamment annoncé une baisse des réserves obligatoires des banques de 50 points de base et des taux de prises en pension à 7 jours de 20 points de base. Pour soutenir un marché immobilier en crise, la Chine va réduire les taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires existants. Après quelques minutes de cotation, le CAC 40 gagne 1,39% à 7612,19 points, dopé par les secteurs les plus exposés à l’économie chinoise : le luxe au premier chef.

" L'ensemble des réductions de taux et le soutien plus spécifique apporté à la faiblesse du marché immobilier et du marché boursier ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs en montrant que les décideurs politiques nationaux intensifient leurs efforts pour soutenir la croissance économique et éviter la déflation ", analyse MUFG. Mais pour l'économiste, il reste à voir dans quelle mesure les nouvelles mesures s'avéreront efficaces pour stimuler la croissance.

A Paris, la première réaction des investisseurs aux objectifs présentés par Legrand lors de sa journée investisseurs est négative. L'action affiche la plus forte baisse du CAC 40.