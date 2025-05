Le CAC 40 proche de l'équilibre ; Wall Street bien lancé

(AOF) - Les marchés actions européens ont quasiment réalisé un sans faute pour cette deuxième séance de la semaine. A mi-séance, le vert est de la partie à Wall Street qui a repris du service après un week-end prolongé suite au Memorial Day. Sur le plan des statistiques, l'inflation en France est tombée en mai à son plus bas niveau depuis décembre 2020. Côté valeurs, le secteur de la défense a été recherché, soutenu par la confirmation des perspectives favorables du géant suédois Saab. Le CAC 40 a finalement cédé 0,02% à 7826,79 points alors que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,55% à 5429,92 points.

En Europe, les objectifs dévoilés par NN Group dans le cadre de son plan stratégique ont été accueillis dans l'indifférence. A la Bourse d'Amsterdam, l'action de l'assureur néerlandais a perdu 0,19% à 53,52 euros. Il prévoit de générer 2,2 milliards d'euros de capital d'exploitation (OCG) d'ici 2028, contre 1,9 milliard d'euros en 2025. A cet horizon, le groupe néerlandais cible aussi une trésorerie disponible supérieure à 1,8 milliard d'euros, contre 1,6 milliard d'euros pour 2025.

A Paris, Elis a gagné 2,13% à 24 euros après avoir dévoilé ses objectifs financiers à moyen terme dans le cadre de sa journée investisseurs à Londres. Le groupe de blanchisserie industrielle prévoit une amélioration moyenne de sa marge d'Ebitda d'environ 20 points de base par an et une croissance organique -hors acquisitions- de 4% en moyenne par an. Au total, le croissance du chiffre d'affaires devrait atteindre 5 à 6% par an, à taux de change constants.

Exail Technologies (-3,57% à 64,90 euros), spécialiste dans les domaines des systèmes de drones maritimes et des systèmes de navigation, a annoncé son admission au marché OTCQX Best Market en tant que Foreign Ordinary Share, sous le symbole boursier " EXALF ", avec effet immédiat. "Exail est la première entreprise européenne active dans le secteur de la défense à rejoindre le marché OTCQX", précise un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation en France ont progressé de 0,7 % en mai 2025, après +0,8 % en avril, a indiqué l'Insee. Cette baisse de l’inflation s’explique par le ralentissement des prix des services, notamment dû à un ralentissement des prix des transports et à une baisse plus marquée de ceux des communications, ainsi que par l’accentuation de la baisse des prix de l’énergie. À l’inverse, les prix de l’alimentation accélèrent légèrement. Les prix des produits manufacturés et du tabac évoluent aux mêmes rythmes qu’en avril.

En mai 2025, après deux mois de baisse, l'indicateur du climat économique s'est amélioré à la fois dans l'UE (+0,6 point à 95,2) et dans la zone euro (+1 point à 94,8 en avril). Il était attendu à 94 en zone euro.

Aux États-Unis, selon des données préliminaires, les commandes de biens durables hors transport ont progressé plus que prévu. Au mois d'avril, elles ont augmenté de 0,2 %, contre des attentes à -0,1 % et un repli de 0,2% en mars. En prenant en compte le secteur du transport, elles sont en repli de 6,3 %, contre une prévision à -7,6 % après une hausse de 7,6% en mars.

L'indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board a progressé nettement plus que prévu en passant de 86 à 98 points au mois de mai. Les analystes tablaient sur une hausse nettement plus modeste à 87,1 points. A 98 points, cet indicateur remonte à son plus haut niveau depuis février (100,1 points).

A la clôture, l' euro recule de 0,65% à 1,1332 dollar.