Le CAC 40 poursuit sa série, Schneider Electric ne convainc pas

Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert ce vendredi, pour la dernière séance de la semaine, à l'exception de Londres, qui recule de 0,03%. À Paris, le CAC 40, bien parti pour signer une troisième séance de suite en territoire positif, s'améliore de 0,19% à 7 950 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 avance de 0,68%. Les investisseurs retrouvent un peu de sérénité alors que les inquiétudes entourant le secteur technologique semblent s'apaiser.

Sur le front des entreprises, Schneider Electric a une nouvelle fois relevé ses objectifs financiers pour 2026, pour la deuxième fois depuis le début de l'année. Le spécialiste des équipements électriques a publié un chiffre d'affaires trimestriel record de 11,46 milliards d'euros, supérieur aux attentes des analystes. Ses ventes ont bondi de 17,9% sur un an, dont 16,9% en données organiques, signant leur plus forte croissance depuis cinq ans. Cette performance est notamment portée par la vigueur de la demande en Asie et en Amérique du Nord, ainsi que par l'essor des investissements dans les centres de données. Malgré ces résultats solides, le titre, en hausse à l'ouverture, peine à convaincre les investisseurs et cède 1,03% vers 10h30.

Kering gagne 0,42% après l'annonce, jeudi, du départ de Seán McGirr de la direction artistique d'Alexander McQueen.

Groupe ADP progresse pour sa part de 0,74% alors que l'exploitant aéroportuaire anticipe désormais une légère baisse du trafic passagers dans les aéroports parisiens en 2026.

Ailleurs en Europe, UniCredit gagne 1,08% après avoir obtenu le feu vert de la Banque centrale européenne pour prendre le contrôle de Commerzbank, dont le titre progresse de 1,47%.

Enfin, UBS s'adjuge 0,60%. Selon plusieurs sources, la banque suisse étudierait différentes options stratégiques, parmi lesquelles un transfert de son siège social ou un rapprochement avec un autre établissement bancaire, afin de faire face à un éventuel durcissement de la réglementation bancaire helvétique.

Du côté des indicateurs économiques, les investisseurs attendent notamment les chiffres de l'inflation en zone euro et de la production industrielle américaine. En France, les créations d'entreprises ont atteint un nouveau sommet historique en septembre, selon les données publiées vendredi par l'Insee. Au total, 119 307 entreprises ont vu le jour, un niveau inédit depuis le début de la série statistique en 2000. Ce chiffre représente une progression de 1,1% sur un mois, après une envolée de 7,2% en août, qui constituait déjà un record. Une dynamique qui contraste avec la faiblesse persistante de l'activité économique et la remontée du chômage.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,28% à 1,1244 dollar.