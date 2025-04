Le CAC 40 plonge sous la barre des 7000 points

(AOF) - En grande souffrance lors des deux précédentes séances, l'Europe boursière poursuit sa dégringolade pour démarrer cette nouvelle semaine, plombée par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Le CAC 40 dégringole de 5,97% à 6840,30 points. Toutes les valeurs du SBF 120 sont dans le rouge. Les bourses asiatiques ont chuté ce lundi, l'indice Nikkei plongeant de 7,83% à 31 136,58 points, à un plus bas depuis octobre 2023. Il a perdu plus de 20% par rapport à ses plus hauts de fin 2024.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong, qui comprend en son sein plusieurs grands noms du secteur technologique chinois, a chuté de 12,52%.

Après une première salve de 10% de droits de douane planchers qui ont pris effet samedi, des majorations s'appliqueront dès mercredi à des dizaines de pays, dont la Chine avec une surtaxe montant à 34%. Le président américain ne semble pas inquiet par le plongeon des marchés financiers et compare les taxes douanières à des "médicaments".