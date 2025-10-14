 Aller au contenu principal
Le CAC 40 limite ses pertes après les déclarations de Sébastien Lecornu
information fournie par AOF 14/10/2025 à 16:08

(AOF) - Le principal indice parisien réduit ses pertes grâce aux déclarations du Premier ministre, Sébastien Lecornu, lors son discours de politique générale. Il a indiqué à cette occasion qu'il ne ferait pas usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et qu'il suspendait la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Ces annonces réduisent la probabilité d'une censure du nouveau gouvernement. Vers 16 heures, le CAC 40 ne perd plus que 0,32%, à 7909,11 points, tandis que le rendement du 10 ans français perd 4,3 points de base, à 3,431%.

Dans le même temps, son équivalent allemand perd 0,32% à 2,605%.

Crise de gouvernement
