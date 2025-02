Le CAC 40 galvanisé par les espoirs de fin de guerre en Ukraine

(AOF) - Soutenues par les espoirs de la fin du conflit en Ukraine et les bons résultats d'entreprises, les Bourses européennes, à l'exception de Londres, ont fini en forte hausse. Le CAC 40 a gagné 1,52% à 8164,11 points, portant ses gains depuis le début de l'année à plus de 10%. L’indice se rapproche de son record en séance de mai 2024 à 8 259,19 points. Le Dax40 a, lui, enregistré un nouveau plus haut absolu à 22619 points. Wall Street était également bien orienté, avec un indice S&P 500 en progression de 0,56%. L'indice américain de référence gagne 3,5% depuis le début de l'année.

Donald Trump et Vladimir Poutine ont convenu que leurs équipes respectives "entament immédiatement des négociations" pour arrêter la guerre en Ukraine, a indiqué hier soir le président américain.

"Un accord pour mettre fin au conflit en Ukraine contribuerait à réduire davantage la prime de risque géopolitique intégrée dans les actifs régionaux (...)", explique MUFG. "L'impact positif potentiel le plus important pour les économies et les monnaies européennes dépendra de la rapidité du rétablissement des approvisionnements énergétiques en provenance de Russie".

"Le retour d'importants flux de gaz russe vers les principales économies européennes constituerait un choc positif contribuant à renforcer la reprise économique et à exercer de nouvelles pressions à la baisse sur l'inflation à court terme", précise le spécialiste.

Conséquence de ces développements, le cours du future de référence pour le gaz sur le Vieux Continent - le Dutch TTF - perd 7,7% à 51,38 euros pour une livraison mars.

Autre fait notable du jour, Donald Trump a annoncé l'instauration de droits de douane réciproques, une conférence de presse à ce propos étant prévue dans la journée aux Etats-Unis.

La progression des indices européens s'expliquent également par les solides résultats des sociétés. Les investisseurs ont notamment salué les publications de Nestlé et de Siemens. Les valeurs liées à l'automobile ont mis les gaz grâce à des rumeurs d'exemptions de droits de douane américains pour ce secteur.

A Paris, les investisseurs ont par ailleurs réservé un bon accueil aux résultats de Legrand, EssilorLuxottica, Orange... En revanche, les perspectives d'Unibail Rodamo-Westfield ont été sanctionnées.