Le CAC 40 flanche, valeurs bancaires en tête, après la décision d'Emmanuel Macron

(AOF) - Les marchés européens reculent nettement sur fond de crispation du climat politique après les élections européennes. Après la première place obtenue par le Rassemblement National à la sortie de urnes, le président Emmanuel Macron a annoncé à la surprise générale une dissolution de l'Assemblée nationale. Une première en France depuis 1997. Au bout de 30 minutes de cotation, le CAC 40 perd 1,88% à 7851,60 points, sous-performant les autres indices nationaux européens.

Si toutes les valeurs du CAC 40 reculent, les banques affichent les plus fortes baisses.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 allemand, qui sert de référence en Europe, progresse de 2,1 points de base à 2,639% tandis que son équivalent français gagne 6,7 points à 3,17%.

L'écart entre le rendement du 10 allemand et celui de son équivalent italien augmente 5,6 points de base. Ce spread est considéré en Bourse comme une mesure du risque financier en Europe. Plus il est important et plus le risque est élevé, ce qui pénalise les valeurs bancaires.

Sur le marché des changes, l'euro perd 0,47% à 1,0752 dollar. " L'euro est né du processus d'unification européenne. Et il est tout simplement inconcevable sans l'unification européenne. Si une minorité croissante d'Européens est sceptique quant à cette unification, il est clair que l'unification de l'Europe semble progressivement plus fragile. Il devrait être évident que cela ne rend pas l'euro plus attrayant que les monnaies nationales telles que le dollar américain et la livre sterling " explique Commerzbank.