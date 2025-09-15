Le CAC 40 fait fi de Fitch avant la Fed

(AOF) - Les indices européens continentaux - et le CAC 40 en particulier, malgré le camouflet infligé par Fitch - ont débuté en hausse une semaine, qui sera animée par la décision de la Fed. Le principal indice parisien a gagné 0,92% à 7896,93 points et a enchaîné une sixième progression consécutive, une série inédite depuis la mi-février. De son côté, l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,88% à 5438,22 points. Même tendance aux États-Unis où les records ne cessent de tomber. Le S&P500 s'apprécie de 0,46% et inscrit un nouveau plus haut absolu.

Sans surprise, Fitch a dégradé d'un cran, à A+ la note de la France en raison principalement de son endettement. Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans français recule de 1,8 point de base à 3,495%, mais moins que ses équivalents, italien et espagnol, qui baissent de respectivement 4,6 points à 3,481% et 3,4 points de base à 3,194%. Vendredi soir, S&P a relevé d'un cran la note de l'Espagne à A+. Le spread franco-allemand s'élève à 79,1 points de base.

" La capacité de la France à se refinancer, qui au fond constitue l'unique préoccupation des investisseurs, n'est à ce stade pas remise en cause, ni par les investisseurs résidents ni par les non-résidents, qui y voient très certainement une opportunité d'investissement " a réagi Natixis Investment Managers Solutions à la dégradation de Fitch.

Moody's et Standard & Poor's feront connaître leur décision sur la note de la France, respectivement en octobre et en novembre.

En attendant, cette semaine sera animée par les réunions des Banques centrales. La Banque du Canada et la Fed feront connaître leur décision, mercredi, la Banque de Norvège et la Banque d'Angleterre, jeudi, et la Banque du Japon, vendredi. La Banque centrale américaine devrait assouplir sa politique monétaire de 25 points de base après avoir maintenu son principal taux directeur inchangé depuis 9 mois.

" Les investisseurs scruteront attentivement les commentaires de la Fed pour obtenir des indications sur d'éventuelles nouvelles baisses en octobre et décembre, mesures largement intégrées par les marchés " explique UBP.

Du côté des valeurs, Thales a terminé parmi les plus fortes hausses du CAC 40 alors que le projet de fusion de ses activités dans le spatial avec celles d'Airbus et de Leonardo connaîtrait des avancées.

Rubis a flambé grâce à des rumeurs de rachat. Les résultats de Virbac ont en revanche été sanctionnés.