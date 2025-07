Le CAC 40 et les autres places européennes dans le rouge après l'accord commercial

(AOF) - Après un début de séance dans le vert, les places européennes ont finalement terminé en baisse. Si la signature d'un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis est une bonne nouvelle qui va permettre de diminuer l’incertitude, beaucoup de spécialistes estiment que cet accord est déséquilibré et profite surtout à Washington. Dans ces conditions, le CAC 40 a terminé la journée en repli de 0,43 %, à 7 800,88 points, et l'EuroStoxx 50 a cédé 0,35 %, à 5 333,65 points. À New York, les indices sont également prudents à l'image du Dow Jones qui grappille 0,04 %, à 44 921,08 points.

À Paris, Forvia (+ 13,43 %, à 11,655 euros) est en tête du SBF 120 depuis l'ouverture et le titre poursuit sur sa lancée. Cette envolée est due à la fois à la signature d'un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, mais aussi à la publication semestrielle du groupe. Ce week-end, Bruxelles et Washington se sont enfin mis d'accord après des mois de négociations et ont signé un accord prévoyant une hausse de 15 % des droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis.

LVMH (+0,10 %, à 489,20 euros) a entamé des discussions pour vendre sa marque Marc Jacobs selon des informations relayées par le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Cette potentielle transaction pourrait atteindre un milliard de dollars (850 millions d'euros). Le quotidien économique américain précise que le groupe de luxe négocierait avec plusieurs acheteurs potentiels, notamment les groupes américains Authentic, propriétaire de Reebok, et WHP Global, propriétaire de la marque de mode Vera Wang.

En Europe, Heineken (-8,17 % à 71,30 euros) occupe la dernière place au sein de l'indice AEX 25 d'Amsterdam à la suite de la publication de ses résultats du premier semestre 2025. Le brasseur néerlandais a enregistré une croissance organique de 7,4% du bénéfice d'exploitation à 2,02 milliards d'euros, ainsi qu'une augmentation de 26 points de base de sa marge d'exploitation. " Nos marchés africains ont été les moteurs de la croissance du bénéfice d'exploitation, grâce à des portefeuilles solides et à une base de coûts transformée ", explique t-il. Cette croissance est supérieure au consensus de +2,9%, relève UBS.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur macro-économique d'importance n'était programmée aujourd'hui.

Sur le marché des devises, l'euro est en baisse face au billet vert (-1,08 %), il se négocie à 1,1621 dollar.