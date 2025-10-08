 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 054,00
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 et l’Europe en hausse, l’EuroStoxx 50 et le Dax battent de nouveaux records
information fournie par AOF 08/10/2025 à 17:51

(AOF) - Les indices européens ont rebondi, le CAC 40 en tête, soulagés par une intervention de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre démissionnaire a rassuré en indiquant qu’une volonté de doter la France d’un budget avant la fin de l’année avait été ressentie lors de ses consultations, et que la perspective d’une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale s’éloignait. Dans ces conditions, le CAC 40 s’est adjugé 1,07 %, à 8 060,13 points. Le Dax a progressé de 0,98 %, à 24 623,59 points, et l’EuroStoxx 50 a repris 0,76 %, à 5 656,07 points, et ont battu de nouveaux plus hauts historiques.

En Europe, BMW (- 8,48 %, à 80,06 euros) a trébuché lourdement à Francfort après avoir révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels en raison d’une activité en Chine décevante mais aussi des droits de douane. Sur les neuf premiers mois de l’année, l’objectif de croissance des volumes dans l’Empire du Milieu est inférieur aux prévisions. Entre janvier et septembre, les ventes de BMW et Mini dans le pays ont reculé de 11,2 %, à 464 971 unités. Au troisième trimestre, le rythme de la décroissance a toutefois ralenti avec une baisse de seulement 0,4 %, à 147 121 unités.

À Paris, ArcelorMittal (+6,55% à 35,30 euros) a occupé la première place du CAC 40 au lendemain de la présentation du plan acier par la Commission européenne. L'institution est passée à l'offensive dans l'optique de lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen. Bruxelles propose ainsi de doubler les droits de douane sur les importations dépassant les quotas : 50% contre 25%. Elle prévoit par ailleurs une réduction de 47% du quota d'importation annuel qui passerait à 18,3 millions de tonnes.

Renault (-1,83 %, à 35,50 euros) a signé l'une des plus fortes baisses du CAC 40 alors que le secteur automobile européen a fait grise mine en raison du profit warning de BMW. Celui-ci s'explique par une activité en Chine décevante, mais aussi par les droits de douane. En outre, selon Reuters, Ampere, la filiale de Renault Group dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels, a confirmé ses objectifs de réduction de coûts. La société vise une baisse de 40 % de ses coûts d'ici à 2028, entre la première et la deuxième génération de véhicules électriques du segment C, celui des berlines compactes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, la production industrielle a chuté de 4,3% en août après une progression de 1,3% en juillet. Ce repli est bien supérieur au consensus de -1%.

Aux États-Unis, les investisseurs attendent les minutes de la Fed à 20 heures.

Sur le marché des devises, l'euro poursuit son repli face au billet vert (-0,36 %), il se négocie à 1,1620 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

