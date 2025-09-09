Le CAC 40 encaisse facilement la démission de François Bayrou

(AOF) - Les indices européens évoluent en ordre dispersé à la mi-séance, et le CAC 40 est quant à lui en légère hausse, + 0,19 %, à 7 749,67 points, hermétique à la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Les investisseurs s’interrogent néanmoins sur la suite, et leurs inquiétudes se matérialisent au niveau du marché obligataire où le rendement de l’emprunt d’État français à 10 ans a touché dans la matinée un plus haut depuis la mi-mars. Les intervenants sont également déjà tournés vers les États-Unis où ils surveilleront dans l’après-midi des données sur l’emploi.

Le groupe minier coté à Londres, Anglo American , a annoncé sa fusion avec le groupe canadien, Teck . L’action du premier gagne 9,81%, à 2508 pence, et prend la première place de l'indice FTSE100. La capitalisation du nouvel ensemble est supérieure à 53 milliards de dollars et cette transaction est la plus importante opération de fusions & acquisition dans le secteur depuis plus d’une décennie, selon des données de Reuters. Anglo American va proposer 1,3301 action nouvelle contre 1 titre Teck.

À Paris, Interparfums (-0,07%, à 30,12 euros) ne souffre pas particulièrement du nouvel abaissement de son objectif annuel de chiffre d'affaires annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels. Le groupe vise désormais des revenus annuels " autour de 900 millions d'euros " a déclaré son président-directeur général, Philippe Benacin. Fin juillet, le parfumeur avait déjà révisé à la baisse ce même objectif et il était attendu, toujours selon le PDG, dans " la fourchette basse de notre estimation initiale, de l'ordre de 910 millions d'euros ".

Oddo BHF est passé de " Neutre " à " Surperformance " sur Publicis (+1,79 %, à 84,30 euros), avec un objectif de cours remonté de 100 à 110 euros. "Publicis devrait enregistrer une année encore très solide en 2025 mais aussi en 2026, grâce à ses nombreux gains de budgets depuis 12 mois, illustrant la solidité de son modèle face à ses pairs. Cela devrait aussi soutenir la hausse de la marge opérationnelle et de son FCF. Le groupe devrait continuer de privilégier des acquisitions ciblées et éviter toute opération transformante, et indirectement profiter de la fusion Omnicom/Interpublic", précise le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a reculé de 1,1% en France en juillet après une progression de 3,7% en juin, a indiqué l’Insee. Un repli de 1,5% était anticipé par les économistes interrogés par Reuters. La production s’est repliée de 1,7% dans l’industrie manufacturière après une progression de 3,5 % en juin.

Les investisseurs surveilleront cet après-midi aux États-Unis (16h) la révision des chiffres de l'emploi.

Sur le marché des devises, l'euro est stable à 1,1771 dollar.